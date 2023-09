Antonio Ricci, la rivelazione choc su Barbara D’Urso: “A gennaio vuoterà il sacco”

Lunedì 25 settembre Striscia la Notizia aprirà di nuovo i battenti e Alessandro Siani e Vanessa Incontrada saranno i due conduttori incaricati di dare al via alla nuova stagione del tg satirico. In occasione della conferenza del programma, Antonio Ricci ha fatto alcune rivelazioni su Barbara D’Urso che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Barbara D’Urso è stata senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultima estate. L’addio a Mediaset da parte della conduttrice ha fatto molto discutere e sono molti i rumors che ogni giorno emergono sul suo conto. Pare infatti che Carmelita stia ricevendo moltissime proposte di lavoro ma, almeno per il momento, non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro lavorativo.

Nel frattempo, in occasione della conferenza stampa di Striscia la Notizia, Antonio Ricci ha rivelato di essersi sentito con la conduttrice. L’autore del tg satirico ha confessato di aver invitato Barbara D’Urso nel programma per chiederle di partecipare alla prima puntata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando nel Gabibbo per dire sono qui, col cuore.

Stando alle parole di Antonio Ricci, pare che Barbarella sia stata costretta a rifiutare il suo invito per motivi contrattuali:

Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo.

Inutile dire che le parole di Antonio Ricci hanno destato molta curiosità e sono tantissimi coloro che attendono l’arrivo di gennaio per scoprire se Barbara D’Urso svelerà ulteriori retroscena riguardo il licenziamento da Mediaset.

Antonio Ricci e le parole su Myrta Merlino

In occasione della conferenza stampa di Striscia la Notizia ad Antonio Ricci è stata poi posta una domanda su Myrta Merlino. Senza fare troppi giri di parole, l’autore si è esposto sulla giornalista in questo modo: