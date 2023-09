Barbara D’Urso racconta la nuova vita a Londra: “Studio, lavoro e mi godo la città”

Barbara D’Urso è stata senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati in questi ultimi mesi. Da qualche giorno la conduttrice è tornata a far parlare di sé per via del suo cambio vita. A inizio settembre, infatti, Carmelita si è trasferita a Londra per prendere parte a nuovi progetti professionali.

Tramite i social Barbara D’Urso ha raccontato i dettagli della sua nuova vita a Londra. Ricordiamo che Carmelita si è trasferita nella capitale inglese a inizio settembre per seguire nuovi progetti professionali. La conduttrice ha raccontati ai suoi fan che sta studiando e lavorando e che nel tempo libero si gode la città insieme ai suoi amici.

L’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso uno scatto che la ritrae davanti una delle scuole più prestigiose al mondo: The London School of English. Si tratta di una scuola fondata nel 1912 che prevede una serie di programmi in base alle esigenze di ogni studente.

All’immagine in questione Barbara D’Urso ha accompagnato una breve didascalia:

Il mio primo giorno di scuola, vivrò a Londra per un periodo di tempo, è l’inizio di una nuova avventura.

Ma non è finita qui. Carmelita ha poi rivelato cosa fa durante il tempo libero. Queste sono state le sue parole:

Siccome durante il weekend non studio e non lavoro, la pazza mi ha raggiunto e andiamo in giro.

Barbara si riferisce all’amica Carolina Bellotti che l’ha raggiunta per il weekend e con cui visita ed esplora la città. Al momento non ci è dato sapere quanto durerà il soggiorno di Barbara D’Urso a Londra. La conduttrice non si è ancora esposta in merito al suo futuro lavorativo; per scoprire cosa succederà nella vita di Carmelita dovremmo aspettare ancora un po’.