In queste ultime sono state tante le ipotesi pubblicate sull’improvvisa scomparsa di Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio. Canale Dieci, programma televisivo di Ostia, ha raccontato cosa è accaduto davvero all’uomo, che sembrava stare bene.

La notizia della sua morte così improvvisa e straziante, ha sconvolto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti in molti hanno voluto scrivere dei messaggi sui social per salutarlo un’ultima volta.

Tuttavia, Canale Dieci ha parlato di ciò che è successo davvero a Piero Sonaglia. Nel servizio hanno detto che era con il figlio di 25 anni, al campetto da calcio nei pressi dell’ospedale Grassi di Ostia.

Si era trasferito nella città da poco tempo con la sua nuova compagna. In quella giornata con il ragazzo, aveva deciso di andare a giocare una partita di calcetto e per tutta la durata del gioco, tutto sembrava essere tranquillo.

Tuttavia, proprio mentre si stavano recando allo spogliatoio per tornare alle case, è avvenuto l’impensabile. Il giornalista di Canale Dieci ha detto che improvvisamente si è accasciato e nonostante il tempestivo intervento dei medici in ambulanza ed il trasporto in ospedale, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Nel referto, il medico ha scritto che Piero Sonaglia è “morto per un infarto da trauma.”

Le indagini per la morte di Piero Sonaglia e i messaggi dei personaggi dello spettacolo

La salma ora è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Tor Vergana e verrà anche eseguita l’autopsia sul corpo. Lo scopo è quello di capire quali erano le sue reali condizioni di salute. L’uomo ha lasciato 4 figli.

Il primo ad informare tutti della sua morte è stato il suo amico regista Roberto Cenci. Quest’ultimo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del celebre assistente studio e nella didascalia ha scritto: “Per sempre con noi. Ciao Piero!”

Da quel post, in tanti sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Di conseguenza anche Maria De Filippi, Gerry Scotti e tanti altri, hanno voluto scrivere dei messaggi per parlare del dolore per quella morte così improvvisa e straziante.