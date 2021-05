La showgirl sorpresa insieme a Ugo Brachetti, ex marito di Isabella Borromeo

Ariadna Romero potrebbe avere un nuovo amore? In questi giorni, infatti, il settimanale Chi ha paparazzato l’ex compagna di Pierpaolo Petrelli insieme all’imprenditore 55enne Ugo Brachetti, ex marito di Isabella Borromeo. Ariadna Romero, tornata alla ribalta con l’ingresso del suo ex compagno all’interno del Grande Fratello Vip, è single da tempo e spesso ha espresso il suo desiderio di innamorarsi dopo tanto tempo.

Lei lo ha definito un uomo speciale e il settimanale ‘Chi’ li ha paparazzati insieme. Stiamo parlando di Ariadna Romero e Ugo Brachetti, ex marito di Isabella Borromeo che in questi giorni sono finiti al centro delle cronache rosa per un loro incontro.

Nonostante la complicità emersa, tra i due, però, pare ci sia solamente una semplice amicizia. Nulla, però, preclude la nascita di un nuovo amore. La modella cubana, infatti, single da tempo, non ha mai nascosto il suo desiderio di innamorarsi di nuovo.

Stando alle notizie in circolazione, l’incontro tra Ariadna Romero e Ugo Brachetti sarebbe avvenuto all’interno dello showroom Lamborghini, in cui lavora l’ex compagna di Pierpaolo Petrelli. Il settimanale ‘Chi’ ha immortalato un pranzo tra i due i quali, però, sembrano non essere da soli. Infatti, con loro c’è una donna, oltre che il figlio della modella e un altro bambino.

Ariadna Romero sorpresa insieme a Ugo Brachetti, chi è il noto imprenditore

Ugo Brachetti Peretti è un noto imprenditore 55enne, Presidente del Gruppo API. Oltre a ciò, l’uomo è conosciuto anche come l’ex marito di Isabella Borromeo. La coppia è convolata a nozze nel 2005 e dal loro matrimonio sono nati 3 figli.

Nel 2020, però, i due danno l’annuncio della separazione. In seguito, la contessa è stata fotografata insieme all’imprenditore Manuele Malenotti. Per quanto riguarda Ariadna Romero, invece, dopo la fine della storia con Pierpaolo Petrelli, la modella è single da tempo è in attesa del vero amore.