Chiara Ferragni, avete visto la sua borsa per lo shopping di Natale? Il prezzo è esorbitante, ecco quanto costa

La borsa Hermès indossata da Chiara Ferragni non è passata inosservata per il suo prezzo davvero da capogiro

Chiara Ferragni ha iniziato lo shopping di Natale e pare non abbia badato a spese. In queste ore la moglie di Fedez è stata paparazzata insieme alla sorella Valentina, mentre si accingeva a fare i primi acquisti natalizi. Per l’occasione pare che l’influencer abbia sfoggiato un look particolare e adatto per la stagione fredda in abbinamento alla borsa. Quella borsa molto costosa ha scatenato una bufera. Le persone si sono scandalizzate sia per il suo prezzo che per il materiale. Scopriremo in seguito quanto costa perché il prezzo, pare, sia da capogiro.

Chiara è stata fotografata con addosso un cappotto teddy bear, modello maxi firmato Max Mara dal valore di circa 1750 euro ed un paio di anfibi.

Per questo pomeriggio freddo e dedicato allo shopping natalizio, Chiara Ferragni ha optato per la comodità, indossando un tuta di lana grigia di Fabiana Filippi. Ha abbinato, come già visto, un paio di anfibi in pelle nera, con una doppia suola, di Bottega Veneta del valore di circa 890 euro. Ciò che non è passato inosservato è stato un dettaglio del suo outfit.

Le foto della borsa di Chiara Ferragni

Chiara per l’occasione infatti ha sfoggiato una borsa molto lussuosa, una Birkin Bag in pelle di coccodrillo. A rendere questo accessorio particolare, ma molto caro è la chiusura completamente tempestata di diamanti. Il valore di questa borsa sembra essere davvero esorbitante. Inevitabilmente sul web è scoppiata una vera e propria bufera. In tanti hanno condannato Chiara Ferragni per aver comprato una borsa prodotta con la pelle di coccodrillo.

Non è di certo la prima volta che Chiara indossa una borsa griffata e non di certo economica, ma questa volta sembra che il valore dell’accessorio sia davvero esagerato. In questo video, potete ben vedere quante borse griffate abbia Chiara.

La borsa in questione è una Birkin Bag di Hermès in pelle di coccodrillo, di colore chiaro, sul bianco, con la chiusura completamente tempestata di diamanti. Il modello nello specifico è l’Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30.

Avete idea di quanto costi la borsa in questione che Chiara ha indossato per una passeggiata pomeridiana? Il valore stimato è di circa 125 mila sterline, ovvero 136 mila euro. Pare che prima di lei l’avesse indossata Jennifer Lopez, anche lei appassionata di Birkin Bag.

