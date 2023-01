Arianna Mihajlovic, lo sfogo a poche settimane dalla morte di Sinisa: le sue parole

La morte di Sinisa Mihajlovic ha rappresentato un colpo al cuore per tutti. A poche settimane dalla scomparsa dell’allenatore, Arianna Mihajlovic si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è passato inosservato. Leggendo sul web alcuni commenti che non le sono piaciuti, la donna ha deciso di condividere alcune parole. Ecco cosa ha dichiarato.

Nel corso delle ultime ore i principali giornali stanno dedicando ampio spazio al duro sfogo a cui Arianna Mihajlovic si è lasciata andare. La moglie di Sinisa MIhajlovic non ha accettato alcune frasi che sono state scritte sulla sua famiglia.

Per questo motivo la donna ha deciso pubblicare sulla sua pagina social un messaggio che in queste ore sta facendo il giro del web. Queste sono state le parole scritte da Arianna:

Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie.

Al momento la moglie di Sinisa non ha voluto dare ulteriori spiegazioni. Sono stati molti coloro che hanno commentato il post della donna chiedendole cosa fosse successo. Nonostante l’insistenza degli utenti del web, Arianna Mihajlovic ha deciso di rimanere in silenzio.

Arianna Mihajlovic e il ricordo del marito Sinisa: “É la notte che ti frega”

Come già anticipato, la morte di Sinisa Mihajlovic è stato un duro colpo per tutti. Qualche giorno fa la moglie dell’ex calciatore ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto in memoria di suo marito. All’immagine in questione Arianna ha deciso di accompagnare una breve ma significativa didascalia:

É la notte che ti frega.

In seguito al post condiviso da Arianna, sono stati molti coloro che hanno espresso tutto l’affetto e la vicinanza alla donna. Tra i tanti messaggi, non sono potuti mancare quelli di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Elena Santarelli, ad esempio, ha commentato la frase di Arianna in questo modo: