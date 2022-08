Arisa compie 40 anni: ecco il messaggio che Vito Coppola ha scritto per la cantante

Arisa non smette mai di stupire i suoi fan e continua ancora a far parlare di sé. La nuova maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi ha compiuto 40 anni. In occasione del compleanno della cantante, Vito Coppola ha scritto per lei un dolce messaggio. Scopriamo insieme quali sono state le parole del ballerino e la reazione di Arisa.

Per molto tempo Arisa e Vito Coppola sono stati al centro del gossip per la travagliata storia d’amore che i due hanno vissuto. Qualche giorno fa la cantante ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato a lungo del suo ex fidanzato. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo […] Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.

Vito Coppola scrive ad Arisa per il suo 40esimo compleanno: le sue parole

In occasione dei 40 anni della sua ex fidanzata, Vito Coppola ha scritto per Arisa un dolce messaggio. Sulla sua pagina social il ballerino ha condiviso un video risalente a qualche mese fa che ritrae insieme la coppia. Alle immagini in questione Vito Coppola ha accompagna una breve didascalia:

A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio”. Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire.

E, continuando, il ballerino ha scritto:

Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura.

Al romantico gesto del ballerino Arisa ha risposto con questa frase:

Grazie cuore mio.

Che sia l’inizio di un ritorno di fiamma. Staremo a vedere.