Nella prima puntata del programma di Rai 2, Belve, Arisa ha fatto un’importante rivelazione. Ospite della conduttrice Francesca Fagnani, la nota cantante ha dichiarato di aver subìto delle molestie nel corso della sua carriera. Dunque Arisa ha deciso di affrontare questo delicato tema che, a quanto pare, la riguarda in prima persona.

Francesca Fagnani ha avuto l’opportunità di intervistare Arisa nella prima puntata della trasmissione di Rai 2 Belve. Una domanda particolare quella rivolta dalla conduttrice alla cantante la quale ha risposto con un secco sì. Infatti, nel corso del colloquio la Fagnani ha chiesto ad Arisa se, nel corso della sua carriera, avesse ricevuto delle attenzioni non volute.

Alla domanda della conduttrice la professoressa di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi ha risposto affermando che spesso le è capitato di ricevere attenzioni non desiderate di tipo sessuale. Tuttavia, però, la cantante non ha avuto il desiderio di raccontare nel dettaglio l’episodio a cui si è riferita in quel momento.

Questa è stata la domanda di Francesca Fagnani rivolta ad Arisa:

C’è una volta che l’ha turbata più delle altre?

A questa domanda la cantante ha risposto con un secco sì. Dopo di che la conduttrice ha affermato:

Si sente di dircelo?

A questo punto la cantante ha risposto con un secco no.

Dopo di che la conversazione ha preso una piega diversa e il colloquio ha toccato altri argomenti, tra cui la rottura di Arisa con l’ormai ex compagno Andrea Di Carlo. La cantante ha colto l’occasione per fare una precisazione:

Io non sapevo che lui avesse i pulsantini per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio. Non ci vediamo da due settimane. Non gli rispondo al telefono, quindi…

Le parole fanno riferimento alla precedente separazione con il manager il quale aveva dato notizia della rottura del fidanzamento della cantante e dell’annullamento delle nozze.