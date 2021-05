Arisa, è ufficialmente finita con Andrea Di Carlo

Dopo il ritorno di fiamma e l’annuncio dei fiori d’arancio, sembra essere ufficialmente finita la storia d’amore tra Arisa e il compagno Andrea Di Carlo. Ancora una volta la coppia si ritrova in questi giorni al centro del gossip. Stando infatti a quanto pubblicato dalle cronache rosa, pare che la professoressa di Amici abbia deciso di lasciare il suo compagno dopo un burrascoso litigio.

Le ‘Chicche di Gossip’ del settimanale ‘Chi’ hanno lanciato la notizia della separazione tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo. Dunque un nuovo colpo di scena in questa storia molto travagliata che sembra essersi conclusa definitivamente con un addio.

Dopo il ritorno di fiamma e l’annuncio delle nozze, niente fiori d’arancio, dunque, per la coppia. Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Chi’, sarebbe stata proprio la professoressa di Amici a prendere l’importante decisione di chiudere la storia.

Questo è quanto si legge dal giornale:

Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio.