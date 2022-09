Arisa costretta ad annullare il concerto di Velletri: il motivo

Sono questi giorni di ansia e preoccupazione per tutti i fan di Arisa. La cantante, infatti, è stata costretta ad annullare il concerto previsto a Velletri in seguito ad un intervento chirurgico a cui si è sottoposta. Scopriamo insieme come sta la cantante e quali sono le sue condizioni.

A rendere pubblica la notizia dell’intervento di Arisa è stata la pagina social di ‘International Music and Arts e dalla Pro Loco Velitrae’. Inutile dire che i fan attendevano con ansia il concerto della cantante che ha dovuto annullare la data del suo tour in seguito all’insorgenza di alcuni problemi di salute.

Queste sono state le parole con cui la pagina ‘International Music and Arts e dalla Pro Loco Velitrae’ ha dato notizia dell’annullamento del concerto di Arisa:

International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute.



E, continuando, la pagina ha scritto:

Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022.

Arisa costretta ad annullare un concerto per motivo di salute: cosa è successo alla cantante?

Inutile dire che la notizia dell’intervento a cui Arisa si è sottoposta ha fatto sprofondare tutti i suoi fan nell’ansia e nella preoccupazione più totale. Dopo la circolazione della notizia, la professoressa di Amici di Maria De Filippi non ha rivelato la causa che l’ha costretta a sottoporsi all’operazione.

Nonostante la paura provata dai fan, non sembra esserci nulla di cui preoccuparsi. La cantante sembra essere in via di guarigione, dal momento che la data del concerto previsto a Terni domenica 4 settembre non è stata annullata.