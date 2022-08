Arisa si mostra magrissima sui social: la cantante svela il motivo

In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', Arisa ha spiegato i motivi della sua trasformazione

Arisa è senza ombra di dubbio una delle artiste più amate del panorama musicale Italiano. La cantante si prepara a festeggiare un traguardo di vita molto importate, i suoi 40 anni. In occasione di tale evento la nuova professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, rivelando anche i motivi per cui si è mostrata magrissima sui social.

Tutti sui social non hanno potuto fare a meno di notare l’eccessivo dimagrimento che ha investito Arisa in questi ultimi tempi. Come già anticipato, la cantante ha rilasciato un’intervista al giornale il ‘Corriere della Sera’ dove ha svelato i motivi di questa trasformazione.

A riguardo, la nuova maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato:

Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni.

Un’Arisa completamente diversa da quella apparsa durante i suoi esordi al Festival di Sanremo. Queste sono state le parole della cantante:

Sono distante ora da quella palletta simpatica che pesava 72-75 chili, ma mi piaceva anche quella ragazza […] Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate.

Oltre ad avere uno stile di vita sano e regolare, Arisa ha confessato che, per la sua trasformazione, sono serviti molto anche gli allenamenti che ha portato avanti a Ballando con le Stelle. Ricordiamo che la cantante ha vinto l’edizione 2021 al fianco del ballerino Vito Coppola, con cui avrebbe avuto una storia d’amore.

In conclusione Arisa ha aggiunto al momento dell’intervista: