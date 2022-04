Andrea Di Carlo su Arisa e Vito Coppola:”I teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Andrea Di Carlo che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex fidanzato di Arisa ha deciso di commentare il rapporto speciale tra la celebre catante e il ballerino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Andrea Di Carlo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex fidanzato di Arisa protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso in merito alla relazione tra la cantante e il ballerino.

Dopo aver partecipato a Ballando Con Le Stelle conquistando il titolo di vincitori, Arisa e Vito Coppola stanno vivendo un rapporto che va oltre una semplice amicizia. In occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In, i due avevano dichiarato di non voler mettere nessuna etichetta al loro rapporto.

Aprendo il loro cuore a Maria Venier, queste erano state le loro parole:

A volte può sembrare da fuori che noi non vogliamo definire il nostro rapporto o giocarci. Noi siamo due persone molto trasformiste. Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto, siamo nel 2022. Noi il rapporto lo viviamo.

Le parole di Andrea Di Carlo

Alla luce delle loro dichiarazioni, Andrea Di Carlo non ci ha pensato due volte a lasciare un commento in merito alla vicenda. L’ex fidanzato della cantante ha condiviso una storia Instagram con una foto che ritraeva la coppia e ha scritto:

Stop fake get real. Gay morning moment! Sottotesto: Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno.

Attualmente ne Arisa ne Vito Coppola non hanno provveduto a commentare l’accaduto. I diretti interessati preferiscono non rispondere alle accuse e rimanere in silenzio. Tuttavia, il gesto di Di Carlo non è stato apprezzato dai suoi fan i quali hanno sollevato numerose polemiche.