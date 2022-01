Arisa crolla a Citofonare Rai2, la cantante scoppia in lacrime e Simona Ventura costretta ad interrompere la diretta

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Arisa che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre cantante è stata ospite a Citofonare Rai2 ed è scoppiata in lacrime durante la diretta, Alla luce di questo, Simona Ventura ha dovuto mandare la pubblicità. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Arisa in lacrime a Citofonare Rai2. Ospite di Paola Perego e Simona Ventura, la celebre cantante ha avuto un momento di difficoltà durante l’intervista. Parlando d’amore, la donna non è riuscita a trattenere le lacrime, motivo per il quale le conduttrici sono state costrette a interrompere la diretta. Ecco i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio, Arisa è una delle cantanti più amate all’interno del mondo della musica. In occasione di un’intervista a Citofonare Rai2, l’artista ha deciso di aprire il suo cuore a Simona Ventura e Paola Perego. Peccato che, nel corso delle diretta, qualcosa è andato storto.

Parlando d’amore, la cantante ha fatto un commento sui ruoli tra uomo e donna. In un secondo momento la Perego è intervenuta con queste parole:



Credo che i meccanismi di una coppia siano personali e può capirli solo chi vive la coppia

E proprio in questo punto dell’intervista Arisa è scoppiata a piangere senza potersi controllare. Il tutto è stata seguito da un momento di imbarazzo in cui la conduttrice ha provato tranquillizzare la cantante chiedendoli se tutto andasse bene.

Probabilmente a provocare le lacrime di Arisa potrebbe essere stato il ricordo di quello che era la sua relazione con Vito Coppola. I due si sono avvicinati sempre di più a Ballando Con Le Stelle e una volta finito il programma hanno iniziato a vivere fuori la loro storia d’amore. Tuttavia, ad oggi hanno preso le distanze.