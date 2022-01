“Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa“. In passato Paola Perego aveva parlato così, per cercare di esprimere a parole la gioia per la nascita del suo primo nipote, il piccolo Pietro. Oggi che è nata Alice, la seconda nipote, la sua felicità non ha potuto altro che moltiplicarsi ancora. E il post pubblicato dall’amatissima presentatrice della Rai, ne è la chiara dimostrazione.

Credit: paolaperego17 – Instagram

Una famiglia davvero straordinaria, quella creata tanti anni fa da Paola Perego. Lei e Andrea Carnevale, calciatore del grande Napoli di Diego Armando Maradona, hanno dato alla luce Giulia, che oggi è una splendida mamma a sua volta.

Giulia Carnevale ha saputo costruirsi, per l’appunto, una bellissima famiglia insieme a Filippo Giovannelli, analista finanziario. Nel 2018 i due erano già diventati genitori per la prima volta, dando alla luce il piccolo Pietro, che oggi ha quasi 4 anni.

Pietro adesso sarà al settimo cielo, visto che ha da poco dato il benvenuto a casa alla sua sorellina appena nata, la piccola Alice.

L’annuncio della seconda gravidanza di Giulia in realtà non era stato un vero e proprio annuncio. Giulia e Filippo avevano solo lanciato qualche indizio, l’estate scorsa, quando avevano pubblicato un tenero scatto di famiglia. Scatto in cui in molti non hanno potuto fare a meno di notare che spuntava un pancino appena visibile. Il fiocco rosa in didascalia, poi, era servito anche a svelare il sesso del bebè che presto sarebbe arrivato.

L’annuncio della nascita della seconda nipotina di Paola Perego

Credit: paolaperego17 – Instagram

Quei nove mesi sono trascorsi e, finalmente, la piccola Alice è nata.

Ad annunciare la nascita, sta volta, ci ha pensato proprio la neo nonna bis. La presentatrice, che a 55 anni ha già due nipotini da coccolare ed amare con tutta se stessa, ha pubblicato una foto del fiocco appeso alla porta d’ospedale in cui Giulia ha partorito. In didascalia al post, poi, ha scritto:

L’amore non si divide, si moltiplica 💖💖💖 È NATA ALICE

Credit: giuliacarnevale13 – Instagram

Innumerevoli i messaggi di congratulazioni comparsi nella sezione commenti del post. Arianna Mihajlovic, Sandra Milo, Angela Melillo, Mietta e Costanza Caracciolo sono soltanto alcune, delle donne dello spettacolo che hanno voluto fare gli auguri alla neo nonna.