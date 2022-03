Arisa: la cantante mostra il tatuaggio segreto di Vito Coppola in una parte intima del corpo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Arisa che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre cantante ha mostrato il misterioso tatuaggio di Vito Coppola che si trova in una parte intima del suo corpo. Siete curiosi di sapere cosa c’è scritto? Scopriamolo insieme.

Arisa non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, la nota cantante è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto riguardante Vito Coppola che lei stessa ha pubblicato sui social.

Lo scatto in questione ritrae il tatuaggio “segreto” del celebre ballerino che si trova in una parte del corpo poco visibile. Questa è la frase che appare sul fianco del diretto interessato:

Trattami bene e ti tratterò bene, trattami come un gioco e ti mostrerò come si gioca.

In occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In, Vito Coppola e Arisa sono stati ospiti di Mara Venier. In quello stesso giorno, i due hanno trascorso una notte insieme e poi si sono goduti una mattinata sul terrazzo a prendere il sole.

Senza alcuna ombra di dubbio, quello che c’è tra i due va oltre una semplice amicizia. Malgrado questo, entrambi hanno deciso di non mettere nessuna etichetta al loro rapporto. Per tanto ancora non si definiscono una coppia.

Arisa e Vito Coppola a Domenica In: l’intervista

A fare tale dichiarazione sono stati loro stessi in occasione della loro più recente intervista rilasciata a Mara Venier. Queste sono state le loro parole: