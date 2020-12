Lo scoop di Rudy su Arisa ad Amici: momenti di imbarazzo, lei lo ferma stizzita

Nella puntata di Amici andata in onda nel daytime su Italia 1, Rudy Zerbi si è fatto scappare una confessione che riguarda la vita sentimentale di Arisa. Stando a quanto dichiarato dal professore di canto, Arisa avrebbe un fidanzato. Tuttavia, si tratta di uno scoop che ha completamente messo in imbarazzo la celebre cantante.

Nel corso della trasmissione di Amici, Rudy Zerbi non è riuscito a mantenere un segreto che riguarda la vita sentimentale di Arisa. Durante una conversazione della cantante su Letizia, una sua allieva, è emersa una discussione con la sua collega Anna Pettinelli. Proprio nel momento seguente, è intervenuto Rudy Zerbi il quale ha dichiarato che Arisa ha un nuovo fidanzato.

Tra Arisa e Anna Pettinelli è nata una discussione a causa di una battuta pronunciata da quest’ultima nei confronti di Letizia. Si tratta di una frase la quale avrebbe deconcentrato l’alunna durante la sua esibizione. Alla luce di questo, Anna ha spiegato che il suo scopo era semplicemente quello di scherzare.

Nonostante questo, ad Arisa non è piaciuto il gesto della sua collega così ha detto che anche Rudy Zerbi è molto gentile e dolce con lei ma non lo ostenta in studio. Proprio in questo momento la cantante ha raccontato che il suo collega le ha regalato un cuore.

Ala luce di questa rivelazione è intervenuto Rudy Zerbi il quale ha rivelato lo scoop tanto chiacchierato con queste parole:

No no no, attenzione… Mi ha regalato un cuore? Sei fidanzata! No perché hai un fidanzato, poi mi viene a rigare la macchina

Inizialmente Arisa ha preferito fare finta a di niente ma in seguito non ha potuto fare a meno di dire qualcosa:

“Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie.

Dunque, Rudy Zerbi ha chiesto scusa alla sua collega dicendo che non poteva sapere che questo fidanzato non fosse ancora ufficiale. Insomma, sembra che abbia conosciuto la nuova fiamma della cantante. Chi sarà? non ci resta che scoprirlo!