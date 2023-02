Arisa scoppia in lacrime ad Amici: la rivelazione shock su Amadeus

Senza alcuna ombra di dubbio, Arisa è una delle cantanti più amate e stimati nel mondo della musica. Nel corso della puntata di Amici andata in onda domenica 12 febbraio 2023, l’artista si è lasciata andare ad un duro sfogo e poi si è resa autrice di una rivelazione choc su Amadues. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Come ogni domenica, ieri 12 febbraio 2023 è andata in onda un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi. A catturare l’attenzione dei telespettatori italiani è stato il momento in cui Arisa si è commossa.

Tutto ha avuto inizio quando Maria De Filippi ha proposto alla diretta interessata di esibirsi sulle note del brano “Let It Be” insieme a due allieve. Dopo essersi tirata indietro in un primo momento, la prof di canto ha accettato la proposta. Tuttavia, durante l’esibizione ha preferito lasciare spazio alle due allieve.

Una volta terminata la performance, la donna è tornata al suo posto ed è proprio in questo momento che, scoppiando in lacrime, è avvenuta la rivelazione shock su Amadeus. Nel tentativo di spiegare il motivo per cui crede sia giusto dare più spazio ai giovani, Arisa ha affermato di non sentirsi più all’altezza tirando in ballo il Festival Di Sanremo. Queste sono state le sue parole:

Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo.

Alla luce delle sue dichiarazioni, non è tardata ad arrivare la risposta di Rudy Zerbi. Quest’ultimo non ci ha pensato due volte ha consolare la cantante. Infatti, nel tentativo di asciugare le sue lacrime ha detto: