Uomini e Donne, Armando Incarnato le accuse dell’ex Armando Incarnato è accusato di aver trascorso la quarantena con l'ex fidanzata

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si è parlato anche delle stories pubblicate su instagram dall’ex di Armando Incarnato, Jeanette la quali vuole far intendere di aver passato la quarantena con il cavaliere.

Tuttavia Armando Incarnato smentisce fermamente le dichiarazioni della donna, affermando di aver passato la notte da solo a letto. Nonostante le dichiarazioni del cavaliere, l’opinionista Gianni Sperti, evidenzia il fatto che secondo lui stiano fingendo solo per avere più visibilità e afferma: “Siete d’accordo per far parlare di voi sui social”.

A sentire queste parole Armando Incarnato va su tutte le furie e replica dicendo che il rapporto con la sua ex non va oltre il bene reciproco in vista della relazione passata. A questo punto Jeanette, che si trovava in collegamento interviene rispondendo alle accuse di Gianni Sperti: “Non mi serve Armando per avere visibilità”.

Tuttavia non si capisce altro, poiché il collegamento con la donna è disturbato da una linea internet poco attiva e viene interrotto.

Così Armano, nel frattempo che si cercava di ripristinare nuovamente il collegamento, chiarisce il motivo per il quale Jeanette si trovava a casa sua quella sera: “Io mi sono fatto la quarantena ma il motivo non lo dico a te Gianni. Lei è venuta a casa mia solo perché i clienti chiamavano. Io ho detto che non aprivamo il salone, perché la responsabilità era mia. Ha fatto le foto e le ha pubblicate”.

Il cavaliere è un fiume in piena e vuole chiarire e lo fa con un certo ardore: “Ho parlato con lei in giardino, le ho spiegato delle cose di lavoro. È una ragazza che vive con la sorella in un appartamento di 50 mq, se viene a casa mia e vuole stare sul lettino non c’è problema”.

Ora Armando Incarnato insinua dei dubbi, le foto pubblicate quindi erano per visibilità, lui la spiega così: “Ma se fa la foto e la dà a tutti i giornali mi brucia. Non voglio stare più nemmeno nel salone insieme a lei”.

Il cavaliere comincia a pensare di essere vittima di un complotto da parte della sua ex, ma perché secondo lui: “Forse si arrenderà solo quando mi vedrà mano nella mano con un’altra.

Non so se lo fa perché mi vuole o perché mi odia e vuole tagliarmi le gambe in questa cosa”. Detto questo e non sopportando altre accuse Armando Incarnato prende e va via dallo studio esclamando: “Sette anni di inferno nella mia vita e ora me la ritrovo anche qui”. Come sarà effettivamente la storia, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori chiarimenti.