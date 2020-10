Se anche nell’epica un guerriero apparentemente indistruttibile come Achille aveva il suo punto debole, figurarsi nella vita reale. Arnold Schwarzenegger è un mito in carne e ossa, sia per chi ha avuto la possibilità di ammirarlo nella carriera da bodybuilder sia per chi è cresciuto con i numerosi film a cui ha partecipato. Un uomo, una figura, per dirla all’americana, “larger than life”, ovvero più grande della vita stessa.

Arnold Schwarzenegger: la prima operazione nel 1997

Eppure, anche un gigante del genere ha avuto complicazioni di salute. Due anni fa l’oggi 73enne si è ritrovato costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per sostituire la valvola polmonare, con la quale, nel 1997, ha rimediato ad un difetto congenito.

Nuova valvola aortica

Per una seconda volta ora gli è toccato sdraiarsi sul tavolo operatorio. L’ennesimo ostacolo gli si è parato davanti. Ed è andato tutto bene, come racconta egli stesso sulla pagina personale di Instagram. Attraverso i social Arnold Schwarzenegger ha voluto ringraziare gli ammiratori del costante supporto e rassicurarli.

E si è congratulato con la squadra della Cleveland Clinic. Ha una nuova valvola aortica da abbinare a quella polmonare, datagli con l’ultimo intervento chirurgico, ha raccontato Schwarzenegger, pubblicando uno scatto di sé in un letto d’ospedale.

Già in piedi

Nell’immagine, Mr. Olympia sfoggia un ampio sorriso. Il pollice è alto, con la mano appoggiata su un cuscino a forma di cuore. Si sente benissimo ed è già andato a spasso lungo le vie di Cleveland, godendosi ogni meravigliosa statua, ha chiosato. Quindi, una dedica speciale a ciascun suo dottore e infermiera.

Arnold Schwarzenegger: messaggio dal figlio

Nella bacheca personale ha aggiunto dei selfie mentre cammina in giro per la città. Tra i numerosi commenti ricevuti, pure quello del figlio Patrick. Un appello al suo super papà a non andare ad allenarsi, corredato da una serie praticamente infinita di cuori rossi.