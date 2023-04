La foto dell’attore Arnold Schwarzenegger è diventata virale sui social e in poche ore ha fatto il giro del mondo.

La California quest’anno è stata vittima di violente piogge che hanno danneggiato le infrastrutture. I reclami per le buche delle strade sono all’ordine del giorno e i membri del personale stradale hanno difficoltà a soddisfarli tutti. C’è però chi, proprio come Arnold Schwarzenegger, è stanco di aspettare.

L’attore, dopo tre settimane di attesa, ha deciso di affrontare il problema da solo.

Il protagonista di Terminator ha pubblicato l’intero video su Twitter In pochissime ore ha ricevuto un’ondata di commenti positivi.

Ha indossato un paio di scarponi da lavoro, un giubbotto di pelle, ha preso in mano una pala, dell’asfalto colato a caldo e, insieme al suo team, Arnold Schwarzenegger ha riparato la buca.

Il filmato ha superato 10,6 milioni di visualizzazioni. Eccolo qui:

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023