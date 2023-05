Celine Dion ha annullato tutti i suoi concerti fono al prossimo anno. Purtroppo, la sua salute continua a buttarla giù e ha capito di non poter più deludere i suoi numerosissimi fan, rimandando un concerto dopo l’altro. Così la cantante ha deciso che non salirà più sul palco fino al 2024.

Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta. Sto lavorando sodo per recuperare le forze, ma fare un tour può essere molto difficile anche quando non sei al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli e anche se mi spezza il cuore, è meglio che annulliamo tutto ora finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo… e non vedo l’ora di rivedervi!

Numerosi i commenti che sono apparsi sotto il post di Celine Dion, messaggi di amore e di supporto. Sono mesi che le condizioni di salute della star preoccupano il mondo dello spettacolo.

I medici le hanno diagnosticato la sindrome della persona rigida. Si tratta di una neuropatia che colpisce il sistema nervoso centrale e che porta alla rigidità dei muscoli e spasmi di tronco e addome.

Celin Dion, purtroppo, non riesce a camminare e non riesce a cantare. Non riuscirebbe a rimanere sul palco per un intero concerto.

È circondata da medici e specialisti, che la stanno aiutando a riprendere in mano la sua vita e a tornare quella di sempre.

Lei stessa, in un post pubblicato nel dicembre del 2022, aveva rivelato che gli spasmi non le permettevano di camminare e di usare le corde vocali.

La star ha ancora una lunga strada da percorrere, ma la famiglia è certa che ce la farà. La sorella Claudette ogni giorno la sostiene, inviandole positività e amore. Perché crede che l’amore sia la cura per tutto.