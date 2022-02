Chi di voi si ricorda di Ascanio Pacelli? Di recente l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la figlia. Quest’ultima si chiama Matilda, è nata il 12 novembre 2007 ed è un mix perfetto tra la mamma Katia e suo padre. Scopriamo insieme tuti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, in molti di ricorderanno di Ascanio Pacelli, ex concorrente del Grande Fratello. Nel celebre programma in onda sulle reti Mediaset, l’uomo ha conosciuto Katia Pedrotti, precisamente nell’anno 2004. La coppia da qui non si è più separata: adesso hanno due bellissimi figli, Matilda e Tancredi.

Malgrado abbia preso le distanze dal mondo della televisione, Ascanio Pacelli è sempre molto attivo sui social tramite cui piace condividere momenti della propria quotidianità. Infatti, sul suo profilo Instagram il quale conta 400 mila followers, l’uomo si mostra sempre insieme alla sua famiglia.

Tuttavia, tra i numerosi scatti, non è di certo passato in osservato quello che ritrae la figlia Matilda Pacelli. Nella foto in questione, quest’ultima appare seduta su un grande prato con uno sguardo profondo e un sorriso mozzafiato. Tuttavia, impossibile non notare l’incredibile somiglianza con mamma Katia. Queste sono le parole che possiamo leggere nella didascalia:



E vabbè….rassegniamoci ad un via vai di fidanzati per i prossimi 5.

Ascanio Pacelli coglie sempre l’occasione per dimostrare a tutto il mondo quanto sia felice e orgoglioso dei suoi figli. L’uomo e Katia Pedrotti si sono sposati 15 anni fa. Lei lavora sui social in qualità di influencer mentre lui si occupa principalmente di golf.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascanio Pacelli CCM (@ascanio1973)

Tuttavia, in occasione di una recente intervista, la coppia ha rivelato qual è il segreto per amarsi per così tanti anni. Queste sono state le loro dichiarazioni: