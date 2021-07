La modella curvy più famosa del mondo, Ashley Graham, ha mostrato per la prima volta il suo pancione

Negli anni è diventata una vera e propria paladina del body positivity, lanciando continuamente messaggi a tutte le donne ed esortandole ad accettare il loro corpo e loro stesse per come sono. Nel febbraio dell’anno scorso era diventata anche mamma per la prima volta ed oggi, la modella curvy Ashley Graham si appresta a dare alla luce un altro bebè. L’annuncio è arrivato attraverso la pubblicazione di un bellissimo scatto su Instagram.

Credit: ashleygraham – Instagram

È considerata la modella curvy più famosa del mondo. Stiamo parlando della meravigliosa Ashley Graham, che oltre che per il suo lavoro nel campo della moda, ha avuto successo anche grazie al suo ruolo di paladina del body positivity.

Lei è sempre stata convinta della sua battaglia. Una battaglia contro una società che vuole per forza spingere l’individuo a raggiungere una perfezione assoluta, anche a costo di stare male dentro e di soffrire.

A febbraio del 2020 Ashley è diventata mamma per la prima volta. A donarle la gioia è stato il marito e produttore Justin Ervin. Da allora, il suo profilo Instagram è diventato una sorta di diario in cui raccontare di come il suo corpo è cambiato dopo la gravidanza.

La Graham non ha mai nascosto le sue smagliature ed ha anche mostrato la perdita dei capelli dovuta appunto allo stress post partum.

Nuova gravidanza per Ashley Graham

Credit: ashleygraham – Instagram

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram di Ashley Graham è apparso un post che ha lasciato di stucco e allo stesso tempo felici i milioni di follower che la seguono.

Nello scatto, la modella appare immersa nella natura, con indosso una camicia bianca che lascia trasparire le meravigliose curve. La curva più bella di tutte, però, è il suo ventre. Ventre che ospita già da qualche mese un altro bebè. Queste le sue parole in didascalia:

L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. sto solo iniziando a elaborare e celebrare quello che questo prossimo capitolo significa per noi.

Il post ha fatto in poche ore il pieno di reazioni e commenti. Tutti estasiati dalla dolce novità comunicata da Ashley. Tra i tanti commenti dei personaggi famosi, spunta anche quello della nostra Chiara Ferragni.