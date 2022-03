A pochi mesi dalla nascita dei suoi due bambini, Ashley Graham sta vivendo appieno la sua vita da mamma impegnata. Ed è proprio l’esse mamma e tutte le difficoltà a ciò collegate, sono l’argomento delle ultime foto pubblicate dalla modella su Instagram. In questo particolare caso, si parla dell’allattamento.

Credit: ashleygraham – Instagram

In un mondo che spinge sempre di più gli individui ad una ricerca costante della perfezione assoluta, soprattutto estetica, Ashley Graham rappresenta una specie di faro nel buio. Nel senso che non si è mai lasciata influenzare dai cliché che la società impone. E anzi, si è resa spesso e volentieri paladina del body positivity.

Basti pensare alla sua fama da modella curvy, oppure a tutti i messaggi lanciati da quando ha scoperto di diventare mamma per la prima volta.

La Graham è sposata con il produttore Justin Ervin e i due sono diventati genitori per la prima volta nel 2020. Già nel corso della sua prima gravidanza, la modella aveva mostrato con orgoglio materno i naturali cambiamenti che il corpo di una donna ha durante la gestazione.

Le foto che la modella ha pubblicato, qualche settimana dopo il parto, in cui mostrava con fierezza le smagliature dovute alla gravidanza, hanno fatto il giro del mondo.

Operazione che si è ripetuta anche durante la gravidanza del secondo e terzo figlio, i due gemellini nati a gennaio di quest’anno.

Ashley Graham e i problemi durante l’allattamento

Credit: ashleygraham – Instagram

Oggi, a circa due mesi dalla nascita dei piccoli Malachi e Roman, la vita di Ashley è piena di amore, ma anche di impegni per stare dietro ai due bellissimi bimbi.

L’attività che la coinvolge più di tutte, è senza dubbio quella dell’allattamento. Una momento che lega una mamma ai propri bambini, ma che causa anche tanti disagi. Ed è proprio quei disagi che la modella ha voluto normalizzare e trattare senza alcuna vergogna.

Credit: ashleygraham – Instagram

In uno dei suoi ultimi post ha caricato diverse foto. In una si vede lei che utilizza un tiralatte, in un’altra tiene attaccati i bimbi al seno. Mentre in un’altra ancora si vede Ashley con una maglietta bagnata dal latte che continua ad uscire dal seno anche dopo che i gemellini si sono staccati.

In didascalia ha poi aggiunto: “Mi piace quando il corpo si fa pompare“. A dimostrazione di quanto, nonostante tutto, lei ami il suo essere mamma, con tutte le difficoltà che ciò comporta.