Come al solito, la modella curvy più famosa del mondo, Ashley Graham ha voluto dare il lieto annuncio sul suo profilo Instagram

In un mondo che sembra sempre più diretto alla estenuante ricerca della perfezione corporea, Ashley Graham si è sempre distinta per i suoi messaggi di body positivity. Lo ha fatto mostrando i cambiamenti del suo corpo dopo la prima gravidanza e lo ha fatto anche durante la sua seconda. Oggi è diventata mamma di due gemellini e non potrebbe essere più felice di così.

Credit: ashleygraham – Instagram

È considerata la modella curvy più famosa del mondo. Stiamo parlando della meravigliosa Ashley Graham, che oltre che per il suo lavoro nel campo della moda, ha avuto successo anche grazie al suo ruolo di paladina del body positivity.

A febbraio del 2020, lei e suo marito, il produttore Justin Ervin, sono diventati genitori per la prima volta.

A luglio scorso, invece, la modella ha annunciato via social di aver scoperto di essere di nuovo incinta. Al bellissimo scatto aveva aggiunto questo messaggio:

L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. sto solo iniziando a elaborare e celebrare quello che questo prossimo capitolo significa per noi.

Poi, nel settembre successivo, sempre sul suo account Instagram è apparso un video. Nella clip si vede il momento dell’ecografia. L’esame che avrebbe dovuto svelare alla coppia il sesso del nascituro in arrivo. Con grande stupore di entrambi, però, si è scoperto che non era un bambino, ma due gemellini, entrambi maschi.

Ashley Graham e l’annuncio della nascita dei due gemellini

Credit: ashleygraham – Instagram

Dopo nove mesi di trepidante attesa, la Graham ha finalmente dato alla luce e abbracciato il suo secondo e terzo genito.

La gravidanza doveva finire il primo giorno dell’anno, ma i due bimbi si sono fatti attendere un po’ di più e sono arrivati il 7 di gennaio.

Credit: ashleygraham – Instagram

L’annuncio, neanche a dirlo, è arrivato sempre sul profilo Instagram di Ashley. Nella sezione storie è apparso questo semplice messaggio: