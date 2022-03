Nonostante la giovane età, è già una delle attrici più apprezzate dello star system hollywoodiano. Ashley Greene, famosa per il suo ruolo da protagonista nella saga di Twilight, è realizzata anche in capo sentimentale e pochi giorni fa ha annunciato al mondo che ben presto diventerà mamma per la sua prima volta.

Credit: ashleygreene – Instagram

Alcuni scatti di coppia e una dichiarazione d’amore verso suo marito e verso la vita che lascia senza fiato. È così che Ashley Greene, apprezzatissima attrice statunitense, ha urlato al mondo la sua gioia di diventare mamma pe la prima volta.

Nella didascalia del post si legge:

Ti amo più di quanto non abbia mai amato qualsiasi cosa e in qualche modo il mio cuore continua ad espandersi per amarti ANCORA di più. Non vedo l’ora di vederti condividere la tua luce, il tuo amore e la tua passione con il nostro bambino.

Naturalmente queste parole sono dirette al suo compagno di vita, suo marito Paul Khoury. Anche lui attore, con cui è sposata dal 2018 e che adesso le sta per regalare la gioia più grande per una donna, quella di diventare mamma.

Vita e carriera di Ashley Greene

Credit: ashleygreene – Instagram

Ashley Michele Greene è nata a Jacksonville, in Florida, il 21 febbraio del 1987 ed è un’attrice statunitense. Dopo aver frequentato il liceo della sua città, a 17 anni si trasferisce a Los Angeles per seguire il suo sogno, quello di recitare.

Sogno che corona alla grande, debuttando nel mondo dello spettacolo in alcuni videoclip musicali prima e in serie tv poi.

La grande occasione, che lei sfrutta alla grande, arriva nel 2008, quando aveva 21 anni. Quell’anno infatti viene scritturata per il ruolo di Alice Cullen in Twilight, un film basato sul libro di Stephenie Meyer.

Credit: ashleygreene – Instagram

Nel 2009 torna sul grande schermo, di nuovo nei panni di Alice Cullen, in The Twilight Saga: New Moon. Saga che viene completata nel 2010 con il terzo capitolo The Twilight Saga: Eclipse e nel 2011 e 2012, quando escono nelle sale le due parti dell’ultimo capitolo: The Twilight Saga: Breaking Dawn 1 e 2.

Nel 2009 si è ritrovata vittima di un episodio di revenge porn, quando circolarono alcune sue foto sul web che la ritraevano completamente nuda. In quel caso Ashley avviò un procedimento legale.