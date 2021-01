Asia Argento, svelato il cachet per L’Isola dei Famosi: cifra da capogiro

Asia Argento all’Isola dei Famosi. La voce era già nell’aria da tempo e adesso sembra che l’accordo sia in dirittura d’arrivo. Qualora ci fosse la proverbiale fumata bianca, il reality show assesterebbe un colpo notevole. La personalità della possibile concorrente non la scopriamo di certo oggi e in un ambiente estremo saprebbe subito rendere le dinamiche incandescenti.

Asia Argento e l’ex calciatrice omosessuale

Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato per Dagospia che gli autori del programma, affidato stavolta a Ilary Blasi, avevano inizialmente puntato pure sulla ex calciatrice Carolina Morace. La oggi allenatrice e opinionista tv è apertamente omosessuale.

Carolina Morace ha detto ‘no’

Fresca di coming out, la Morace ha declinato l’offerta avanzata dalla produzione. L’uscita allo scoperto – lo ricordiamo – è avvenuta alcuni mesi fra le pagine del Corriere della Sera, dove ha confessato di essersi unita in matrimonio insieme alla collega australiana Nicole Jane Williams.

La papabile isolana ha detto ‘no’. Un peccato perché sarebbe stato interessante vedere Carolina in un contesto da reality, in rappresentazione del mondo omosessuale femminile. Ancora un mezzo tabù in televisione, nel senso che viene ancora oggi poco trattato, sebbene in passato abbiamo avuto modo di gustarci le piacevoli eccezioni di Eva Grimaldi, Licia Nunez ed Veronica Satti.

Ritmi serrati

Smettendo di fantasticare, un’altra vip associata all’Isola dei Famosi è stata confermata: Asia Argento. Sempre per Dagospia, Candela ha spiegato come la squadra della trasmissione, la cui messa in onda è prevista sulla rete ammiraglia Mediaset, lavora a ritmi serrati per realizzare il cast della prossima edizione.

Asia Argento: cachet da urlo

Il reality, passato da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, partirà su Canale 5 nel mese di marzo. Come TvBlog ha anticipato, dovrebbe annoverare Asia Argento tra i naufraghi. Dagospia può aggiungere che per lei si starebbe trattando un cachet davvero considerevole: tra i 150 mila e i 200 mila euro. Gli argomenti economici la convinceranno a dire di ‘sì’?