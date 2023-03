Attilio Romita attacca Edoardo Donnamaria: “Ha bestemmiato due volte”

Senza alcuna ombra di dubbio, Attilio Romita è stato uno dei volti più chiacchierati e iconici della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino si è lasciato andare ad inedite relazioni su Edoardo Donnamaria. Scopriamo insieme cosa ha detto nel dettaglio.

Nel corso della sua esperienza nella settima edizione del Grande fratello Vip, Attilio Romita è riuscito a conquistare la simpatia del pubblico italiano. Nonostante ha dovuto abbandonare il reality show per via dell’eliminazione, l’ex gieffino è riuscito ad affermarsi uno dei personaggi più discussi all’interno della casa più spiata d’Italia.

A distanza di poco più un mese dalla sua uscita di scena, il celebre volto di TG1 ha deciso di rilasciare un’intervista a “Super Guida Tv”. Qui, l’uomo ha colto l’occasione per raccontare episodi inediti avvenuti al programma condotto da Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, l’uomo ha raccontato che un vippone ha bestemmiato ben due volte al GFVip e l’identità del colpevole sarebbe quella di Edoardo Donnamaria: