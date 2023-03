GF Vip, Antonella Fiordelisi confessa: “Ho una sorella, ecco perché non vuole vedermi”

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano nulla le vicissitudini amorose legate ad Edoardo Donnamaria; il motivo, infatti, è strettamente privato. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

In queste ultime ore Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune confessioni private durante una chiacchierata insieme a Davide Donadei e Andrea Maestrelli. Proprio ai due gieffini, infatti, l’influencer ed ex schermitrice ha confessato di avere una sorella con cui non parla da più di cinque anni.

Stando a quanto rivelato da Antonella Fiordelisi, sua sorella non è figlia di Stefano Fiordelisi ma hanno la stessa mamma. In merito alla ragazza, la gieffina ha dichiarato che Maria Antonietta avrebbe preso molto male la decisione di sua mamma di separarsi dal papà.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre.

GF Vip, chi è Maria Antonietta, la sorella di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha confessato che sua sorella Maria Antonietta è originaria della Puglia, precisamente di Bari ed oggi vive a Roma. Stando alle parole della gieffina, la ragazza è un affermato ingegnere.

Stando a sua sorella, Antonella Fiordelisi ha dichiarato: