Attilio Romita viene censurato dal GFVip: ecco cosa è successo

Il Grande Fratello Vip è tornato a far compagnia a tutti i suoi telespettatori il giorno 19 settembre 2022 su Canale 5. Malgrado siano passati solo alcuni giorni dal suo debutto, alcuni concorrenti si sono già ritrovati al centro delle news. Tra questi ultimi c’è Attilio Romita il quale è stato censurato dal programma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attilio Romita è uno dei concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente l’uomo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il volto storico del TG1 ha attaccato la Regina Elisabetta affermando di non comprendere come le persone possano commuoversi dinanzi alla sua morte. In questo modo il gieffino ha iniziato il suo discorso:

Scusate ma io non vi capisco. Ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana?

In un secondo momento, probabilmente riferendosi al Principe Andrea, il figlio di Carlo e della Regina Elisabetta II, il gieffino ha affermato:

E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stup*ori, personaggi loschi, organizzatori di ore e poi…

Alla luce di questo, sembra che il Grande Fratello Vip abbia deciso di censurare la scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Attilio Romita (@attilioromitaofficial)

Tuttavia, le opinioni di Attilio sono state condivise da Patrizia Rossetti. Infatti, anche quest’ultima ha parlato della famiglia reale in diretta tv. Queste sono state le sue parole: