“Storia al capolinea”, ma l’attrice non si rassegna e lo aspetta in lacrime sotto casa

Aria di crisi anche per un altro personaggio pubblico, l’attrice dei “Cesaroni” e de “L’allieva”. Non si parla solo dei Ferragnez, perché nel mondo dello spettacolo fioccano le love story da sogno come le crisi profonde e le separazioni traumatiche. Le foto pubblicate da ‘Gente’ hanno mostrato un’Alessandra Mastronardi inedita, ma soprattutto che non si aspettava nessuno.

L’attrice è stata fotografata con il viso tirato, l’espressione decisamente malinconica e lo sguardo spento. In una parola, sembrava disperata. Le fotografie emerse sulla rivista restituiscono un’immagine di Alessandra Mastronardi che contrasta nettamente con il sorriso e con la presenza solare a cui ci aveva abituato.

La causa di questo cambiamento? Pare sia giunta molto rapidamente la fine del suo matrimonio con il dentista Gianpaolo Sannino. Sono passati appena otto mesi dalle nozze e si stenta a credere che al storia sia giunta così presto al capolinea. Si parlava da un po’ di una crisi arrivata velocemente, a pochi mesi dalle nozze, ma adesso sembrano esserci delle conferme, anche grazie alle “testimonianze” fotografiche.

Secondo il settimanale ‘Gente’, la coppia non vivrebbe più insieme. Sannino avrebbe lasciato la casa coniugale e Alessandra Mastronardi non si rassegnerebbe alla solitudine, tanto che è stata avvistata mentre lo aspettava sotto casa in auto.

La crisi, d’altronde, si è resa palese anche sui social. Agli addetti ai lavori non è sfuggito che i due non si seguono più, hanno anche cancellato le foto del matrimonio e non indossano più la fede nuziale. Insomma, una separazione social e nei fatti tra il dottore e Alessandra Mastronardi, evidentemente molto delusa dalla relazione.

È un compleanno amaro per l’attrice. Mastronardi, infatti, ha festeggiato i suoi 38 anni senza il marito, circondata comunque dall’affetto della sorella e di alcune amiche. Sembra essere un dolore davvero profondo che Alessandra Mastronardi sta cercando di affrontare con coraggio. La frase che campeggia sul suo profilo Instagram, “Per aspera ad astra” (“attraverso le difficoltà, sino alle stelle”), rappresenta di certo un messaggio di speranza per il suo futuro.

Cosa riserverà il destino all’attrice? Solo il tempo lo dirà. I motivi della rottura restano ancora ignoti, ma è possibile che ci siano state incomprensioni e difficoltà insanabili, anche se poco dopo il matrimonio.