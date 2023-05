Aurora Ramazzotti al supermercato con il marsupio per neonati: “È bellissimo”

Circa due mesi fa, Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. Per non separarsi mai dal suo Cesare, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti usa la pratica del babywearing e la consiglia anche a tutti i suoi fan. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social dove coinvolge tutti i suoi fan nella propria quotidianità. Così come mostrano i numerosi post pubblicati sul suo account Instagram, l’influencer è alle prese con le prime esperienze da mamma. Pertanto, non si allontana mai da suo figlio Cesare, nato dalla storia d’amore con Goffredo Cerza.

Di recente la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è mostrata al supermercato con il bambino in braccio nel marsupio. Si tratta di una pratica chiamata babywearing la quale permette all’influencer di svolgere le sue azioni quotidiane portando con sé suo figlio in totale comodità.

A raccontarlo è stata lei stessa in un video pubblicato sul suo profilo Instagram:

Durante la gravidanza non avevo tanto sentito parlare del babywearing. Ce ne sono diversi tipi: c’è il marsupio e c’è la fascia ergonomica, che usavo all’inizio perché mi sentivo più sicura, essendo lui molto piccolo. Adesso che sta crescendo, pesa già 5 chili e mezzo, uso questa, che è sostenuta e mi sento più comoda. È bellissimo perché hai le mani libere, puoi fare un sacco di cose. Lui dorme a contatto con te.

Nonostante consiglia tale pratica a tutti i genitori, Aurora Ramazzotti non nega che inizialmente ha avuto qualche difficoltà. Tuttavia, in generale il babywearing è una metodo molto amato: