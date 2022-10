Le riviste di gossip italiane, ormai da qualche mese, non parlano praticamente d’altro. Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo stanno per diventare genitori. Un’emozione unica per la presentatrice e figlia d’arte, che qualche ora fa, sul suo account Instagram, ha anche svelato il colore del fiocco. Il suo primo bebè, infatti, sarà un bel maschietto.

È senza dubbio la notizia dell’estate per quanto riguarda il gossip italiano. Aurora, figlia del cantante Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, sta per diventare mamma per la prima volta.

Lo scoop era stato lanciato un paio di mesi fa, quando alcuni paparazzi fotografarono la ragazza insieme a sua mamma, mentre uscivano da una farmacia con un test di gravidanza in mano.

A quell’episodio erano seguite settimane di silenzio, prima che la stessa Aurora confermasse la notizia in prima persona e direttamente sui suoi account social.

Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!. A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.

A parte il velo di critiche verso coloro che avevano spoilerato tutto senza il consenso suo e di Goffredo Cerza, Aurora è ovviamente super emozionata per questa grossa novità in arrivo nella sua vita.

Al settimo cielo, naturalmente, anche i prossimi neo nonni Eros e Michelle, che a loro modo hanno mostrato pubblicamente tutta la loro felicità.

Michelle ha letteralmente saltato di gioia su Instagram, Eros invece ha fatto una dedica molto commovente a sua figlia e al suo nipotino in arrivo, durante un suo concerto all’Arena di Verona.

Un maschietto per Aurora Ramazzotti

Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, Aurora Ramazzotti non si è più trattenuta a mostrare tutte le sue emozioni a riguardo.

Ed ecco che nella giornata di ieri, sul suo profilo sono apparse le foto scattate durante il gender reveal party organizzato per lei e Goffredo dall’amica d’infanzia Sara Daniele.

Davanti agli amici più stretti e ovviamente ai nonni, Aurora e Goffredo hanno scoperto di essere in dolce attesa di un bel maschietto.

“Grazie a tutti, vi amiamo“: queste le pochissime parole scritte dalla showgirl, ma gli occhi pieni di gioia di lei, di Goffredo e di tutti i presenti valgono più di ogni dedica.