Aurora Ramazzotti ufficializza la gravidanza: “Si, sono incinta”

Dopo le numerose indiscrezioni che sul web si facevano sempre più insistenti, Aurora Ramazzotti ha finalmente ufficializzato la notizia. La celebre influencer ha dichiarato di essere incinta attraverso un video ironico pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Durante l’estate 2022 era trapelata in rete una voce secondo cui Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si erano recate in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Il primo a lanciare lo scoop era stato Alfonso Signorini, il quale, senza il consenso della diretta interessata, aveva confermato la notizia sul suo giornale.

Tuttavia, quella che sembrava solo un’indiscrezione, adesso è diventata realtà. Infatti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventerà presto mamma. A darne l’annuncio ufficiale è stata lei stessa pubblicando un video ironico sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!. A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.

Non è tutto. L’influencer ha pubblicato anche alcune foto del backstage nelle sue Instagram Stories. Tra gli scatti ne spunta uno che ritrae lei insieme a Goffredo Cerza con in mano un ciak:

Il mio amore è un uomo dai mille talenti, ho scoperto che è un bravissimo assistente di produzione e fa un ciak che manco ve lo dico.

Il video in questione, oltre ad essere un annuncio della gravidanza, è stato anche una critica rivolta a tutte quelle persone che si sono intromesse nella vita privata di Aurora. Tuttavia, adesso l’influencer ha deciso di lasciarsi alle spalle i gossip e di godersi questi mesi che la renderanno una meravigliosa mamma.