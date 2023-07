Aurora Ramazzotti confessa: “Ecco perché non faccio vedere mio figlio sui social”

Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. In questi giorni la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate su suo figlio Cesare Augusto. Nel dettaglio, l’influencer ha rivelato il motivo per cui ha deciso di non mostrare sui social il piccolo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Da quando ha partorito Aurora Ramazzotti non ha mai mostrato il piccolo Cesare Augusto sui social. Sono molti i followers della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che chiedono ogni giorno all’influencer quando mostrerà il piccolino sui social. Tra i tanti commenti scritti sotto i post che Aurora condivide sulla sua pagina Instagram possiamo leggere:

Quando ci fai vedere il bimbo?

Oppure:

Vogliamo vedere a chi somiglia dei due!

Dopo aver aperto una sessione di domande e risposte proprio sulla sua pagina Instagram, Aurora Ramazzotti ha svelato il motivo per cui lei e il suo compagno hanno deciso di non mostrare il piccolo Cesare Augusto sui social.

Aurora Ramazzotti confessa: “Vi svelo perché ho deciso di non mostrare mio figlio sui social”

In merito alla questione, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è espressa con queste parole:

Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un po’ ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l’occasione ma per ora ve lo lascio immaginare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Questo, dunque, è il motivo per cui Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non mostrano Cesare Augusto sui social. La coppia condivide tanti scatti del piccolino ripreso però non in volto. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, insieme al suo compagno, vuole proteggere suo figlio a tutti i costi.