Stamattina, nel consueto appuntamento con Ogni Mattina, è stata ospite in studio Aurora Ramazzotti per parlare di boomer e tecnologia. La giovane figlia d’arte è da mesi inviata della trasmissione Tv8, ma in tale occasione era in studio.

Aurora Ramazzotti: lezione sui social

Dopo avere tenuto una sorta di lezione sull’uso dei social, in cui è assolutamente esperta avendo due milioni di follower su Instagram, sembrava si fosse conclusa tranquillamente la giornata. Fra gli altri, era presente pure Alessio Poeta, autore dell’intervista contro Barbara d’Urso rilasciata dalla contessa Patrizia De Blanck.

Lei indugia, ma poi si lascia andare

Proprio in un suo intervento Aurora Ramazzotti è rimasta sorpresa, da una particolare domanda riguardo la sfera privata. A bruciapelo il giornalista le ha chiesto un commento sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi, in considerazione delle recenti voci, secondo cui sarebbero in un periodo no.

Inizialmente Aurora Ramazzotti ha preferito non rispondere, spiegando come ci sia un chiaro motivo se finora non abbia mai desiderato parlare della vicenda, salvo poi correggere il tiro e – incalzata sempre da Poeta – ha ammesso di star seguendo il Grande Fratello Vip e di avere un affetto immutato nei confronti di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi sta male per Auri

Delle dichiarazione a tal proposito le ha rilasciate Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Auri la considera una delle cose migliori le siano capitate nella vita e non l’apprezza perché deve sempre focalizzarsi sulle sue cavolate. Non le parla dal 3 luglio e sta male.

Aurora Ramazzotti: un pezzo di cuore

Prima di varcare la porta rossa Michelle Hunziker gli ha scritto uno splendido messaggio per fare da paciere perché ci stanno male entrambi ed è la verità, ma purtroppo – ha aggiunto Tommy – lui ha un brutto carattere. Per lui Auri è un pezzo di cuore, lui è il suo migliore amico e lei è la sua migliore amica. La Ramazzotti – ha concluso – farebbe qualsiasi cosa per lui.