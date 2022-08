Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Parla l’amico Tommaso Zorzi

Le parole del vincitore del GF Vip: "A me non risulta"

Non c’è pace per Aurora Ramazzotti che in queste ultime ore si sta ritrovando al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Stando alle ultime indiscrezioni, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventerebbe presto mamma. Inutile dire che la notizia della presunta gravidanza di Aurora sta facendo il giro del web, oltre che far chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Ma la figlia di Eros e Michelle è davvero incinta? Scopriamolo insieme.

A lanciare la bomba della notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti è il settimanale ‘Chi’. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, dunque, Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerca presto saranno genitori. La notizia è una delle più chiacchierate del momento ed è per questo che uno dei migliori amici di Aurora, Tommaso Zorzi, ha voluto dire la sua.

Mentre i diretti interessati hanno scelto la strada del silenzio e non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, Tommaso Zorzi ha smentito il gossip riguardo la dolce attesa della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. In seguito alla condivisione della notizia da parte della pagine ‘Trash Italiano’, l’ex gieffino ha scritto:

Ma a me non risulta.



Dunque, al momento, non abbiamo notizie certe sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se i diretti interessati si esporranno riguardo questa vicenda svelando finalmente la verità.

Aurora Ramazzotti è incinta? L’influencer è stata paparazzata a comprare un test di gravidanza

Nonostante non ci sia ancora certezza sulla notizia, il gossip sulla gravidanza di Aurora sembra essere certo. Qualche settimana fa, infatti, il settimanale ‘Chi’ ha paparazzato l’influencer e sua mamma Michelle a comprare un test di gravidanza.

Gli scatti in questione non hanno fatto altro che alimentare i sospetti ma ad oggi non abbiamo ancora nessuna certezza.