Aurora Ramazzotti è incinta? Ecco la reazione di Eros e Michelle

Il settimanale ‘Chi’ rivela che presto Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno genitori. Stando al noto giornale diretto da Alfonso Signorini, sembra che il bebè nasca a gennaio. Questo è quanto rivelato dal settimanale.

I due hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione.

Alla gioia provata dai neogenitori per questa bellissima notizia, si aggiunge quella di mamma Michelle e papà Eros. Nelle ultime settimane la conduttrice svizzera e il cantante sono stati al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma, voce mai confermata né smentita dai diretti interessati.

