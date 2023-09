Aurora Ramazzotti e la scelta fatta per il figlio Cesare: “Mi sono presa una pausa da tutto”

La figlia di Eros e Michelle ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi al piccolo Cesare

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Aurora Ramazzotti. Nel corso delle ultime ore il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Aurora Ramazzotti è molto seguita sui social e spesso è solita confrontarsi con i suoi followers in merito a diverse questioni. Nelle scorse ore la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione dei media per aver svelato la decisione presa per il piccolo Cesare.

In seguito ad una box di domande aperta sulla sua pagina Instagram, Aurora Ramazzotti ha ricevuto, da parte di alcuni utenti, una domanda che ha attirato la sua attenzione. I suoi followers hanno rivolto all’influencer domande in merito alla sua carriera, chiedendole se presto potremmo vederla in tv. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano.

E, continuando, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha proseguito il suo discorso con queste parole:

A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre.

Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ per poter vedere Aurora Ramazzotti di nuovo sul piccolo schermo. L’influencer ha deciso di prendersi una pausa da tutto per godersi al meglio la maternità e il piccolo Cesare. Nonostante ciò, Aurora Ramazzotti non vede l’ora di mettersi di nuovo in gioco e di tornare operativa.