Aurora Ramazzotti nella polemica, la figlia di Eros e Michelle costretta ad intervenire: “Perché non mostro mio figlio sui social”

La figlia di Eros e Michelle ha condiviso un video social che non è passato inosservato

Nel corso delle ultime ore il nome di Aurora Ramazzotti è tornato ad occupare ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta facendo molto parlare di sé per via di un video che riguarda suo figlio Cesare e che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Da quando è nato il piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto la sua decisione di evitare di mostrarlo sui social. In queste ultime ore, però, una storia condivisa dalla figlia di Eros e Michelle sulla sua pagina Instagram sta facendo molto chiacchierare ed ha posto Aurora al centro di non poche polemiche.

Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha condiviso un video che ritrae un bimbo seduto su un seggiolone giocare con della carta forno. Molti hanno pensato che si potesse trattare del piccolo Cesare; per questo motivo l’influencer è stata costretta ad intervenire chiarendo che il bimbo in questione non è suo figlio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi fate morire. Tutti mi state scrivendo ‘oddio, finalmente si vede Cesare. È uguale al nonno, al papà’. Non è Cesare, ragazzi! È un bambino di una signora che mi ha taggata, perché ieri ho consigliato di dare al bebè la carta da forno.

E, continuando, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha poi aggiunto:

Non è Cesare. Quindi siete false se scrivete che è uguale al papà.

A questo punto Aurora ha ribadito per l’ennesima volta il motivo per cui ha scelto di non mostrare suo figlio sui social: