Aurora Ramazzotti, il regalo di Natale del fidanzato Goffredo è da urlo

Nozze in vista per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? L'indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Aurora Ramazzotti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sia pronta alle nozze. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo magico per Aurora Ramazzotti e per il fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, presto si preparano ad accogliere nelle loro vite il loro primo bebè. Anche se la coppia non ha mai dichiarato l’intenzione di volersi sposare, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che fa pensare ai fiori d’arancio. Ecco di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti ha trascorso le festività natalizie circondata dall’amore della sua famiglia e del fidanzato Goffredo Cerza. I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare il prezioso regalo che il ragazzo ha fatto alla sua fidanzata e che fa appunto pensare alle nozze.

Nel corso delle ultime ore la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è apparsa con un prezioso anello sull’anulare sinistro. Alcuni dei follower dell’influencer, non hanno potuto fare a meno di commentare gli scatti condivisi da Aurora con queste parole:

Vedo un matrimonio in vista!

Nonostante il gossip in circolazione, Aurora e Goffredo hanno preferito rimanere in silenzio e non esporsi riguardo questa vicenda tanto chiacchierata dai principali giornali di cronaca rosa. La futura mamma ha trascorso questi giorni di festa insieme alla cara famiglia e agli scatti social che immortalano questi momenti ha accompagnato la seguente didascalia: