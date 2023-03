Aurora Ramazzotti mostra la camera del bambino: sul web è polemica

Ormai mancano poche settimane alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti. Nel corso delle ultime ore, la celebre influencer ha deciso di aggiornare tutti i tuoi fan su come procedono i lavori della sua nuova casa. Tra le stanze che lei stessa ha mostrato al pubblico è apparsa anche quella del bambino. Tuttavia, un dettaglio ha scatenato numerose polemiche in rete. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti sta vivendo le ultime settimane della sua prima gravidanza. In attesa della nascita del bambino, la figlia di Michele Hunziker e Eros Ramazzotti è impegnata con i lavori della sua nuova casa in cui andrà ad abitare insieme al compagno Goffredo e insieme a suo figlio.

Nel tentativo di far sapere a tutti i suoi fan come procedono i lavori, l’influencer ha mostrato voluto mostrare anche la cameretta del bambino. Oltre ad un fasciato bianco e una fila di peluche, nell’immagine in questione spunta anche un televisore che ha catturato l’attenzione dei suoi follower.

Infatti secondo alcuni, la futura mamma non avrebbe dovuto posizionare la televisione nella cameretta di un bambino in quanto potrebbe essere diseducativo e dannoso. Inoltre, altri non hanno potuto fare a meno di notare la posizione sbagliata e scomoda del fasciato. Insomma, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata travolta da un tempesta di critiche a cui ormai è abituata.

D’altronde, non è la prima volta che Aurora Ramazzotti finisce nel mirino delle polemiche. Infatti, più volte l’influencer si è ritrovata a leggere commenti sgradevoli sotto i suoi post sul suo profilo Instagram. In precedenza, lei stessa aveva sottolineato quanto tutto questo sia faticoso. In ogni modo, la futura mamma non si cura delle polemiche e continua a coinvolgere tutti i suoi fan nella propria quotidianità.