Aurora Ramazzotti paparazzata a Roma: nella foto si intravede il pancino

Nel corso degli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’influncer diventerà presto mamma. Tuttavia, adesso è spuntata una foto sul web che ritrae il suo pancino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio Aurora Ramazzotti è una delle influencer più seguite e amate nel mondo del web. Finita al centro della cronaca rosa per la sua presunta gravidanza, questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcuni immagini le quali mostrano il pancino.

Il primo a lanciare la notizia del bebè in arrivo è stato Alfonso Signorini. Quest’ultimo, qualche settimana fa, ha parlato della gravidanza dell’influencer sulle pagine del suo giornale senza ottenere il consenso dalla diretta interessata e senza aspettare la fine del trimestre. Al contrario, la Ramazzotti ha preferito rimanere in silenzio prendendo le distanze dai social per alcuni giorni.

Tuttavia, sembra che Alfonso Signorini non abbia nessuna intenzione di abbandonare lo scoop e continua a parlare in merito alla questione. Infatti, questa settimana nel giornale “Chi” è spuntata un’immagine che ritrae la Ramazzotti di profilo e si intravede il pancino. Per il direttore del giornale sarebbe la dimostrazione che la gravidanza sta procedendo.

Nello scatto pubblicato da “Chi” l’influencer è a Roma con il suo fidanzato Goffredo Cerza e la sua famiglia. Insieme si stanno recando in stazione. Attualmente la diretta interessata continua a rimanere in silenzio. Le uniche parole che potrebbero fungere da indizio sono quelle pronunciate durante l’evento del Corriere: