Il Covid-19 non risparmia proprio nessuno. Questa volta, purtroppo, è toccato alla giovane figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. Con lei è positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza, ma purtroppo le condizioni della ragazza peggiorano.

Aurora Ramazzotti ha scoperto di essere positiva al Coronavirus da qualche giorno. Prontamente, lei e il fidanzato avendo compreso i sintomi, si sono isolati nel loro appartamento di Milano.

A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) on Oct 28, 2020 at 6:46am PDT

View this post on Instagram

Dopo qualche giorno hanno dato conferma della loro positività durante una diretta di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe di cui la Ramazzotti è ormai inviata da tempo.

La giovane ha in un primo momento tranquillizzato i fan, dicendo di stare meglio dopo i primi giorni di tosse e febbre. Purtroppo però ora le condizioni sono tornate di nuovo a peggiorare.

I fan, preoccupati dalla sua assenza, hanno scritto alla ragazza sui social. Così la figlia di Eros ha deciso di pubblicare una storia che la ritrae stanca. Nella didascalia è stata molto chiara:

A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) on Oct 3, 2020 at 3:27am PDT

View this post on Instagram

Ciao amici, grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene. Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto! Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato! Stay safe.