Aurora Ramazzotti torna a parlare della gravidanza: “Se sono incinta?”

Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti è tornata ad occupare nuovamente le principali pagine di gossip. Da quando è trapelata la notizia della presunta gravidanza, i giornali di cronaca rosa non fanno che parlare d’altro. Nonostante le voci in circolazione, la figlia di Eros e Michelle non ha ancora confermato né smentito il gossip ma qualche ora fa ha deciso di rompere il silenzio. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Aurora Ramazzotti torna a parlare di nuovo della presunta gravidanza. Nonostante l’insistenza della notizia, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di non esporsi in merito, anche se nelle ultime ore l’influencer ha rilasciato un messaggio all’Ansia.

Al momento Aurora non ha voglia di parlare di questo argomento che sta facendo tanto chiacchierare i giornali di gossip. L’influencer, chiede, a tutti coloro che la seguono, di rispettare il suo silenzio in merito alla questione. Questo è il breve messaggio rilasciato da Aurora Ramazzotti:

Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo.

Al momento, dunque, è ancora arrivata l’ufficialità della notizia. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Aurora Ramazzotti confermerà la notizia della presunta gravidanza che sembra essere ogni giorno sempre più veritiera. L’influencer vuole tenere questo momento tutto per sé e non vuole ancora condividere la notizia con i media.

Pare che Aurora voglia vivere i primi mesi di dolce attesa nel riserbo e nella riservatezza più totale. In merito alla questione non si sono esposti neanche il suo fidanzato Goffredo Cerza, né tantomeno i suoi genitori. Ci vorrà ancora un po’, dunque, per scoprire se Aurora sia effettivamente incinta o meno.

Nel frattempo la giovane è volta in Spagna, precisamente a Siviglia, dove papà Eros si è esibito in concerto per presentare in anteprima mondiale il suo ultimo lavoro, “Battito Infinito”.