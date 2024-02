Aurora Ramazzotti torna sui social dopo la terribile perdita e si rende protagonista di un gesto che spezza il cuore

L'addio di Aurora Ramazzotti per suo nonno Rodolfo: i ricordi dell'infanzia e la felicità per avergli fatto conoscere il piccolo Cesare

Con un’altra bellissima foto, Aurora Ramazzotti ha voluto salutare per sempre e pubblicamente il suo amato nonno Rodolfo, scomparso improvvisamente giovedì scorso a 87 anni. I due a quanto pare erano molto legati e la presentatrice e showgirl si era detta contenta soprattutto del fatto che era riuscito a conoscere il suo nipotino, il piccolo Cesare, nato il 30 marzo dell’anno scorso.

Credit: therealauroragram – Instagram

Nato a Viterbo 87 anni fa, Rodolfo Ramazzotti si è sposato con Raffaela Molina e i due hanno vissuto nel quartiere Cinecittà di Roma, dove hanno messo su famiglia. Due figli, Marco e Eros. A quest’ultimo ha trasmesso la passione della musica, che unita al talento di cui disponeva, lo ha reso uno dei cantautori italiani più amati e seguiti della storia recente.

Giovedì 22 febbraio, Rodolfo si è spento per sempre. Ad annunciarlo è stato proprio Eros, che nella sezione storie del suo account di Instagram ha postato una foto che lo ritrae da bambino insieme a suo fratello e suo papà appunto. A corredo, due semplici parole: “Ciao Pà”.

Credit: therealauroragram – Instagram

Rodolfo è sempre stato molto presente e importante nella vita e nella carriera di Eros, che ha parlato di lui anche durante la sua ultima ospitata al Festival di Sanremo, a inizio mese, quando è salito sul palco dell’Ariston per celebrare il 40esimo anniversario di “Terra Promessa”.

Credit: therealauroragram – Instagram

Poco dopo era arrivato anche un messaggio da parte di Aurora, che sui suoi social aveva scritto:

Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia. Sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo. Ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti.

Ieri un nuovo post da parte della show girl. Una nuova foto che la ritrae sempre da bambina e sempre in braccio al suo amato nonno. In didascalia, questa volta, soltanto un cuore bianco ed un colombo, come a voler accompagnare ‘Nonno R’ in paradiso.