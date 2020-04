Avanti un altro, Paolo Bonolis in disaccordo con Mediaset Paolo Bonolis non cambia posizione: rimane in disaccordo con Mediaset per quanto riguarda la scelta delle puntate di Avanti un altro mandate in onda di recente

Paolo Bonolis mostra di nuovo il suo disaccordo riguardo alcune scelte di Mediaset. Il conduttore di Avanti un altro non riesce ancora a comprendere il motivo di alcune scelte della produzione riguardo delle puntate del suo programma, mandate in onda in questi gironi di fermo.

Paolo Bonolis non è la prima volta che esprime il suo disappunto su alcune scelte della produzione, da quando la Mediaset ha dichiarato il fermo delle registrazioni di diversi programmi, decidendo di mandare in onda solo vecchie repliche. A tal proposito, il conduttore di Avanti un altro ha detto: “In effetti alla fine sono abbastanza stanchino”.

Parla del suo malessere in un’intervista per i telespettatori e radioascoltatori di RTL 102.5, dove è stato ospite. Il suo disaccordo nasce principalmente da un problema di fondo: come il conduttore afferma, ci sarebbero puntate inedite di Avanti un altro già registrate e pronte, che però non sono state mandate in onda. È una decisione che Paolo Bonolis non comprende e non condivide.

La stessa sorte è toccata anche ad altri programmi, come Uomini e Donne. Infatti, come ha dichiarato Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma, non si è capito il motivo di una sospensione così repentina del programma, dato che c’erano alcune puntate già pronte e registrate, solo da mandare in onda.

Già precedentemente, questa volta in una diretta Instagram. Paolo Bonolis aveva detto di non condividere minimamente la scelta di Mediaset, ritenendola insensata. A queste parole, però, era seguita anche una sorta di minaccia di tornare in Rai. Insomma. pare che il conduttore non abbia preso per niente bene la cosa.

Sempre da RTL 102.5, Paolo Bonolis dichiara anche di avere in mente una tipologia di programma ben preciso che gli piacerebbe condurre, uno dei progetti per il futuro che il conduttore avrebbe come sogno nel cassetto dopo Avanti un altro. Si parla di documentari divertenti, ma con base divulgativa. A tal proposito, afferma: “Credo che la divulgazione possa essere molto più acquisibile se fatta in maniera divertente, un po’ come facevo a Bim Bum Bam”.