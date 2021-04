Avanti un Altro, quanto costa il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci

Domenica 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Avanti un Altro…pure di sera. Una serata ricca di risate e spensieratezza a cui hanno partecipato diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi, alcuni concorrenti della quinta edizione del GF Vip che si sono scontrati con la squadra degli opinionisti tv. Il personaggio che ha fatto più parlare di sé è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci.

Grande successo per la prima puntata di Avanti un Altro…pure di sera. Una serata all’insegna del divertimento con lo scopo di raccogliere dei fondi destinati alle famiglie e ai bimbi meno fortunati. Molti sono stati gli ospiti della puntata. Tra questi Elisabetta Gregoraci non è passata inosservata per il suo look total red.

Nella prima puntata serale nel game show campione di ascolti Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un outfit davvero bellissimo. Il look total red dell’ex moglie di Flavio Briatore in pochissimo tempo è stato apprezzato dai fan della showgirl la quale ha ricevuto il pieno di like sui social.

Si tratta di un look semplice ma allo stesso tempo bellissimo ed elegante. L’abito in maglia rosso di Elisabetta Gregoraci ha conquistato i suoi fan e tutti i telespettatori del gioco. Il vestito in questione appartiene al brand Genny e sul sito della casa di moda ha un prezzo di 910 euro. A completare il look total red della showgirl calabrese sono stati i sandali con tacco color oro di cui, però, al momento non si conosce la firma.

Il look total red di Elisabetta Gregoraci ha sin da subito convinto i suoi moltissimi fan i quali hanno riempito di apprezzamenti la showgirl calabrese. Da sempre Elisabetta Gregoraci non passa inosservata per i suoi outfit. Infatti, anche i look sfoggiati dalla showgirl durante la sua esperienza al GF Vip hanno fatto molto chiacchierare.

Come sempre, dunque, anche questa volta Elisabetta Gregoraci si conferma come un’icona di stile.