Elisabetta Gregoraci e Arianna David: è guerra aperta

Il periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci non ha di certo messo a tacere il pubblico. Forse perché era la prima volta che la showgirl calabrese si esponeva così tanto in televisione, fuori il chiacchiericcio non è mancato.

Nel primo periodo nella casa di Cinecittà Elisabetta Gregoraci si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, e questo suo avvicinamento ha fatto discutere fuori. soprattutto tra chi ha sempre sostenuto che la showgirl fosse fidanzata.

Tra i tanti flirt attribuiti alla ragazza c’è stato quello di Stefano Coletti, tra le prime a confermare questa voce c’è stata l’ex miss Italia Arianna David, che ha commentato:

Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni.

Queste affermazioni hanno tirato in ballo anche i legali dell’ex moglie di Flavio Briatore, ma nonostante questo Arianna David risponde ancora alle domande dei fan su Instagram. E al quesito “In che rapporti sei oggi con Elisabetta Gregoraci?” la donna risponde:

“Se mi puoi fare una domanda di riserva ti ringrazio. Comunque tornassi indietro mi farei i fatti miei, la gratitudine non è da tutti“.

Poi prosegue spiegando quanto sta accadendo anche oggi con Giulia Salemi: “Se penso che Eli stia marciando sulla storia dei Prelemi? Sapete già la risposta. Se non hai da lavare, stirare, pulire, cucinare e fare la spesa cosa fai? Passi il tempo a mettere dei like“.

Insomma, la showgirl ribatterà di nuovo a queste frecciatine o preferisce mettere di nuovo tutto a tacere? Non resta che attendere.