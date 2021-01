Avete capito chi sono? In televisione non si fa altro che parlare di loro!

Anche se non sembra, di questa famiglia si chiacchiera tantissimo in tv

All’improvviso degli sconosciuti. È questo probabilmente il primo pensiero che si ha nell’osservare la foto. E se vi diciamo chi sono rimarrete a bocca aperta: per quanto vi possa sembrare incredibile, ritratta nell’immagine di copertina c’è la famiglia Rodriguez!

Famiglia Rodriguez: da Buenos Aires all’Italia

Se lo avete indovinato al primo colpo vi meritate i complimenti. Lo scatto è decisamente vintage, con i tre figli, famosissimi nel nostro Paese, ancora bambini. Trasferitasi da Buenos Aires, la famiglia Rodriguez è chiacchieratissima in ogni trasmissione, sui rotocalchi e sui social, dove contano milioni di seguaci.

Il legame non si può spezzare

Un tempo non erano, però, delle star, anche se fin da allora è chiaramente percepibile il forte legame tra i componenti. Un legame indissolubile, tuttora forte. Merito di un’educazione, quella impartita dai genitori, che ha permesso di crescere su valori sani.

Spesso criticati dalla rete, puntualmente prendono le difese l’uno dell’altro, solidali indipendentemente dalle circostanze. La fotografia in questione è stata pubblicata da Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. La signora Cozzani sottolinea l’importanza della famiglia: deve sempre costituire un rifugio per crescere. Nell’istantanea compare pure papà Gustavo, con in braccio il piccolo Jeremias.

Rifugio per crescere

L’occasione è l’anniversario di nozze di Gustavo e Veronica – 37 anni, come scritto dalla donna – celebrata con una fantastica foto ricordo. Il cognome Cozzani lascia chiaramente intendere le origini italiane: lei è nata nella capitale argentina, ma i suoi genitori venivano da La Spezia. Sangue italiano che scorre nelle vene dello stesso Gustavo: nel nostro Paese ha diversi parenti, idem in Spagna.

Famiglia Rodriguez illuminata da Santiago

Oggi la coppia risiede a Milano, per stare accanto ai figli, ma soprattutto al nipotino Santiago, nato dalla relazione tra la primogenita e il conduttore di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino. Mentre Veronica ha un carattere piuttosto riservato, Gustavo è decisamente più estroverso, un musicista che suona egregiamente pianoforte e violino.